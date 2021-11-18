ЕС готовит 7 млрд евро инвестиций в Украину, но не ждет более плотной интеграции

ЕС предполагает мобилизовать для Украины до 7 млрд евро инвестиций в течение семи лет, однако речи о более плотной интеграции страны с Евросоюзом пока не идет, сообщила в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заместитель СЕО Генерального директората Еврокомиссии по вопросам политики добрососедства и переговоров по расширению Катарина Матернова.
"С нашей стороны фокус будет больше на инвестировании. У нас есть новый инструмент по поддержанию инвестиций - de-risk instrument - это гарантии со стороны Еврокомиссии нашим международным финансовым партнерам, чтобы уменьшить риски для инвестиций в наших государствах-партнерах, среди которых и Украина. (. . .) Мы надеемся мобилизовать для Украины до 7 млрд евро в качестве инвестиций на семилетний период", - сказала Матернова.
По ее словам, из этой суммы многое будет направлено на "зеленый переход", на цифровой переход, на обновление инфраструктуры, на доступ к финансам для малого и среднего бизнеса.
Матернова подчеркнула, что Украина имеет большой экономический потенциал, но, чтобы его реализовать, потребуется приложить много усилий.
"И одна из сфер, где нужно, просто необходимо сделать лучше, - это государственное управление, корпоративное управление, правосудие, предсказуемость бизнес-среды. Опять-таки, улучшения были, но я не думаю, что Украина уже там (где должна быть - ИФ) - придется потрудиться, чтобы изменить настроения инвесторов и привлечь инвестиции", - сказала она.
По ее словам, есть неоспоримый прогресс в проведении реформ, в том числе в сфере борьбы с коррупцией и олигархами, однако они должны продолжаться, чтобы не допустить отката. "Но то, что сейчас Украина - менее коррумпированная страна, чем это было семь лет назад, это факт", - считает Матернова.
Вместе с тем, в настоящее время Европа не готова к следующему шагу в отношениях с Киевом - дальнейшему развитию Соглашения об ассоциации, более плотной интеграции, отметила она.
"В настоящий момент - и мы достаточно открыто говорим об этом - Европа не в том состоянии, чтобы быть готовой к следующему шагу. Консенсуса в этом отношении нет. Но я лично верю в то, что у Украины есть европейская перспектива", - сказала Матернова, добавив, что не согласна с мнением о том, будто нынешнее руководство страны саботирует европейскую интеграцию.
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