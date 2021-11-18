Путин призвал МИД РФ активнее противодействовать попыткам ЕС и США единолично диктовать климатическую повестку

МИД России должен противодействовать попыткам ЕС и США единолично определять климатическую повестку и формировать под себя стандарты в этой сфере, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Наша дипломатия должна более активно противодействовать попыткам Евросоюза и США присвоить себе право единолично диктовать климатическую повестку и формировать под себя стандарты по этой теме", - сказал он, выступая на расширенном заседании коллегии МИД.

"Хотя мы видели, как сложно происходили дискуссии (на конференции ООН по изменению климата - ИФ) в Глазго. Там у них между собой еще много вопросов", - продолжил Путин.

Он заявил, что Россия не призывает к расколу в этой области, а к поиску взаимоприемлемых решений.