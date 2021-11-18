Путин обвинил Запад в использовании миграционного кризиса для давления на Минск

Запад использует миграционный кризис на белорусско-польской границе для давления на Минск, считает президент РФ Владимир Путин.

"Нельзя не видеть также, что западные страны используют миграционный кризис на белорусско-польской границе как новый повод для напряжения в близком для нас регионе, для давления на Минск", - сказал он, выступая в четверг на расширенном заседании коллегии МИД.

При этом, отметил Путин, западные страны забывают собственные обязательства в гуманитарной сфере.