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СНГ 18.11.2021 17:54

Запад слишком поверхностно относится к предупреждениям РФ не переходить красные линии"- Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад обостряет ситуацию и очень поверхностно относится к предупреждениям России не переходить "красные линии".

"Конечно, понимаем, что партнеры наши очень своеобразные и, как бы сказать помягче, поверхностно очень относятся ко всем нашим предостережениям и разговорам о "красных линиях", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.

По его словам, "западные партнеры обостряют ситуацию поставками Киеву летального современного вооружения, проведением провокационных военных маневров в Черном море, да и не только, но в других регионах, близких к нашим границам"

"Мы постоянно высказываем наши озабоченности по этому поводу, говорим о "красных линиях", - отметил президент РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]