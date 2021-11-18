Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад обостряет ситуацию и очень поверхностно относится к предупреждениям России не переходить "красные линии".

"Конечно, понимаем, что партнеры наши очень своеобразные и, как бы сказать помягче, поверхностно очень относятся ко всем нашим предостережениям и разговорам о "красных линиях", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.

По его словам, "западные партнеры обостряют ситуацию поставками Киеву летального современного вооружения, проведением провокационных военных маневров в Черном море, да и не только, но в других регионах, близких к нашим границам"

"Мы постоянно высказываем наши озабоченности по этому поводу, говорим о "красных линиях", - отметил президент РФ.