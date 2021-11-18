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Дальнее зарубежье 18.11.2021 19:59

Путин: мы прекрасно видим попытки вбить клин между Москвой и Пекином, будем и дальше наращивать взаимодействие

Двусторонние отношения России и Китая являются образцом эффективного межгосударственного взаимодействия, и мы понимаем попытки некоторых западных партнеров вбить клин в отношения между Москвой и Пекином, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы будем и далее укреплять связи с нашими добрыми соседями и друзьями в Китайской Народной Республике. Сейчас двусторонние отношения достигли наивысшего за всю историю уровня и носят характер всеобъемлющего стратегического партнерства", - заявил Путин в четверг, выступая на расширенном заседании коллегии МИД РФ.

По его словам, эти отношения, "можно сказать, являются моделью эффективного межгосударственного взаимодействия в XXI веке".

"Разумеется, это не всем нравится. Некоторые западные партнеры откровенно пытаются вбить клин между Москвой и Пекином. Мы это прекрасно видим и вместе с китайскими друзьями будем и далее реагировать на них расширением взаимодействия в политике, экономике, других сферах, координировать шаги на международной арене", - заявил Путин.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КИТАЙ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]