Путин назвал выходящими за рамки полеты стратегических бомбардировщиков НАТО в 20 км от границы РФ

Стратегические бомбардировщики НАТО в 20 км от российской границы - это выходит за рамки дозволенного, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается Черного моря, то последнее - это вообще выходит за определенные рамки. На расстоянии 20 км от нашей государственной границы летают стратегические бомбардировщики, а они, как известно, несут очень серьёзное оружие", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.

10 ноября российские военные заявили об активизации разведывательных самолетов НАТО в регионе Черного моря, некоторые из них подлетали на расстояние 30 км от российской границы.