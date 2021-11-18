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Дальнее зарубежье 18.11.2021 18:23

Путин назвал выходящими за рамки полеты стратегических бомбардировщиков НАТО в 20 км от границы РФ

Стратегические бомбардировщики НАТО в 20 км от российской границы - это выходит за рамки дозволенного, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается Черного моря, то последнее - это вообще выходит за определенные рамки. На расстоянии 20 км от нашей государственной границы летают стратегические бомбардировщики, а они, как известно, несут очень серьёзное оружие", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.

10 ноября российские военные заявили об активизации разведывательных самолетов НАТО в регионе Черного моря, некоторые из них подлетали на расстояние 30 км от российской границы.

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Тэги: РОССИЯ, НАТО, БОМБАРДИРОВЩИКИ, ПУТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]