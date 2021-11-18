Российские военные самолеты начали вывоз из Афганистана граждан РФ и других стран

Российские военные сообщили, что в четверг вывозят из Афганистана 205 человек, самолеты вылетели из Кабула, сообщили в Минобороны РФ.

"Три самолета военно-транспортной авиации, доставившие гуманитарный груз в аэропорт Кабула, закончили посадку эвакуируемых граждан и вылетели из Афганистана", - сообщили в ведомстве.

Там заявили, что на борту самолетов 205 граждан Российской Федерации, Белоруссии, Армении, Украины и Афганистана.

"Эвакуированных граждан самолеты доставят на подмосковный аэродром Чкаловский", - сообщили в Минобороны РФ.

Там отметили, что для дозаправки самолеты осуществят промежуточную посадку на аэродромах Гиссар (Республика Таджикистан) и Кант (Республика Киргизия)