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Дальнее зарубежье 18.11.2021 18:51

Российские военные самолеты начали вывоз из Афганистана граждан РФ и других стран

Российские военные сообщили, что в четверг вывозят из Афганистана 205 человек, самолеты вылетели из Кабула, сообщили в Минобороны РФ.

"Три самолета военно-транспортной авиации, доставившие гуманитарный груз в аэропорт Кабула, закончили посадку эвакуируемых граждан и вылетели из Афганистана", - сообщили в ведомстве.

Там заявили, что на борту самолетов 205 граждан Российской Федерации, Белоруссии, Армении, Украины и Афганистана.

"Эвакуированных граждан самолеты доставят на подмосковный аэродром Чкаловский", - сообщили в Минобороны РФ.

Там отметили, что для дозаправки самолеты осуществят промежуточную посадку на аэродромах Гиссар (Республика Таджикистан) и Кант (Республика Киргизия)

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Тэги: РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, АФГАНИСТАН, ВЫВОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]