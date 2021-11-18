Азербайджан и ВБ обсудили перспективы сотрудничества

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в четверг провел встречу с вице-президентом Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Анной Бьерде, сообщает пресс-служба Кабмина страны.

“В ходе встречи обсуждался Рамочный документ Всемирного банка о партнерстве в отношении Азербайджана, участие Банка в реализации «Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы», участие в восстановлении освобожденных территорий (в Карабахе - ИФ), а также расширение сотрудничества между Азербайджаном и Международной финансовой корпорацией, которая входит в структуру ВБ”, - отмечается в информации.

Состоялся обмен мнениями по вопросу сотрудничества в области сельского хозяйства, цифрового развития и возобновляемых источников энергии.

В завершении между азербайджанской стороной и ВБ было подписано новое соглашение о создании и функционировании офисов в Азербайджане. Соглашение подписали министр финансов Азербайджана Самир Шарифов и Бьерде.

Х.Насирзаде