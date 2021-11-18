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АПК 18.11.2021 19:15

Азербайджан и ВБ обсудили перспективы сотрудничества

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в четверг провел встречу с вице-президентом Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Анной Бьерде, сообщает пресс-служба Кабмина страны.

“В ходе встречи обсуждался Рамочный документ Всемирного банка о партнерстве в отношении Азербайджана, участие Банка в реализации «Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы», участие в восстановлении освобожденных территорий (в Карабахе - ИФ), а также расширение сотрудничества между Азербайджаном и Международной финансовой корпорацией, которая входит в структуру ВБ”, - отмечается в информации.

Состоялся обмен мнениями по вопросу сотрудничества в области сельского хозяйства, цифрового развития и возобновляемых источников энергии.

В завершении между азербайджанской стороной и ВБ было подписано новое соглашение о создании и функционировании офисов в Азербайджане. Соглашение подписали министр финансов Азербайджана Самир Шарифов и Бьерде.

Х.Насирзаде


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Тэги: ПРЕМЬЕР, ВБ, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]