Глава МИД Азербайджана и помощница госсекретаря США обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг провел телефонный разговор с помощницей американского госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид, сообщает пресс-служба МИД страны.
“В ходе разговора Донфрид выразила обеспокоенность по поводу напряженности на азербайджано-армянской границе и призвала обе стороны к деэскалации и урегулированию разногласий мирным путем. Байрамов проинформировал американскую сторону о ряде провокационных шагов, предпринятых Арменией в последние дни. Министр подчеркнул, что ответственность за обострение ситуации в регионе напрямую лежит на военно-политическом руководстве Армении”, - отмечается в информации.
Министр подчеркнул, что официальный Баку готов начать процесс делимитации с Ереваном на основе принципов международного права, но Армения на это не отреагировала.
В ходе телефонного разговора стороны также обменялись мнениями по реализации трехсторонних заявлений и другим вопросам региональной безопасности.
Х.Насирзаде
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