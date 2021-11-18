Глава МИД Азербайджана и помощница госсекретаря США обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг провел телефонный разговор с помощницей американского госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид, сообщает пресс-служба МИД страны.

“В ходе разговора Донфрид выразила обеспокоенность по поводу напряженности на азербайджано-армянской границе и призвала обе стороны к деэскалации и урегулированию разногласий мирным путем. Байрамов проинформировал американскую сторону о ряде провокационных шагов, предпринятых Арменией в последние дни. Министр подчеркнул, что ответственность за обострение ситуации в регионе напрямую лежит на военно-политическом руководстве Армении”, - отмечается в информации.

Министр подчеркнул, что официальный Баку готов начать процесс делимитации с Ереваном на основе принципов международного права, но Армения на это не отреагировала.

В ходе телефонного разговора стороны также обменялись мнениями по реализации трехсторонних заявлений и другим вопросам региональной безопасности.

Х.Насирзаде