Около 400 жителей Узбекистана оштрафованы за отказ от вакцинации

Власти Узбекистана штрафуют и отстраняют от работы лиц, избегающих обязательной вакцинации против коронавируса, сообщила служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) страны.
"За несоблюдение требований о вакцинации от работы временно отстранены 3 тыс. 229 человек, 374 оштрафованы, еще пять объектов приостановили работу", - говорится в сообщении.
В СЭС пояснили, что штраф за отказ от обязательной вакцинации взимается в соответствии со статьей административного кодекса Узбекистана "нарушение правил борьбы с эпидемиями". Санкции данной статьи, установленные в августе, за нарушение обязательных правил, установленных в целях предупреждения возникновения или распространения карантинных и других опасных для человека инфекций предусматривают штраф для граждан в размере 20 базовых расчетных величин (БРВ, около $505), для должностных лиц - 30 БРВ ($757).
В Узбекистане с 1 апреля проводится прививочная кампания против COVID-19. Жители страны получают в настоящее время прививки вакциной Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, "Спутник V", AstraZeneca, Moderna, Pfizer-BioNTech и Sinovac.
Республиканская специальная комиссия по борьбе с коронавирусом ввела в Узбекистане с 19 июля обязательную вакцинацию от коронавируса для граждан старше 18 лет, работающих в сферах торговли, общепита, услуг и образования, а также для сотрудников правоохранительных органов. Все они должны были полностью вакцинироваться до 1 ноября. В начале августа в стране вступили в силу поправки в законодательство, дающие работодателю право отстранять от работы отказывающихся вакцинироваться. Точкам общепита разрешили работать в закрытых помещения при полной вакцинации его работников.
К настоящем времени в стране как минимум одну дозу вакцины получили более 15 миллионов человек (70% взрослого населения). В конце сентября власти страны разрешили прививать подростков старше 12 лет вакциной Pfizer/BioNTech на добровольной основе. Этот препарат получили уже более 330 тысяч подростков.
Численность населения Узбекистана составляет 35,1 млн человек.
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