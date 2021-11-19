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Дальнее зарубежье 19.11.2021 12:48

Австралия призвала к глобальной борьбе с дезинформацией в интернете

Глава МИД Австралии Марис Пейн призвала мировое сообщество совместно бороться с распространением дезинформации онлайн, сообщают западные СМИ.

"Мы должны были начать (борьбу с дезинформацией онлайн - ИФ) еще вчера", - сказала Пейн, выступая в ходе онлайн мероприятия в рамках ежегодного саммита о кибертехнологиях "Сидней Диалог".

"Нам нужно ясно дать понять, что верховенство закона, которое применяется офлайн, должно действовать и онлайн. Правила дорожного движения - это то, что позволяет участникам дорожного движения оставаться в безопасности, то же самое должно быть и с онлайн-пользователями", - добавила она.

По ее словам, "способность определить разницу между свободой выражения и злонамеренной дезинформацией очень важна".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, ДЕЗИНФОРМАЦИЯ, БОРЬБА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]