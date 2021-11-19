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ТЭК 19.11.2021 13:00

Белоусов будет курировать энергопереход, Григоренко - совершенствование структуры госкомпаний

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил распределение дополнительных обязанностей между своими заместителями.

"Так, в зоне ответственности первого вице-премьера Андрея Белоусова будут вопросы адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале правительства РФ.

В сентябре Мишустин поручил разработать план конкретных действий в условиях низкоуглеродного развития, документ должен быть внесен в правительство к 15 декабря. "Белоусов будет осуществлять общую координацию работы", - сообщает пресс-служба правительства РФ.

Кроме того, дополнительные обязанности вменены вице-премьеру - руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко.

За ним, отмечается в сообщении, закреплены полномочия по совершенствованию структуры госаппарата, государственных корпораций, госкомпаний, акционерных обществ с госучастием, автономных некоммерческих организаций, финансируемых из бюджета. "К функционалу Дмитрия Григоренко также относится координация работы Аналитического центра при правительстве, который обеспечивает экспертную поддержку деятельности кабмина", - отмечается в сообщении.

Дополнительные полномочия появились и у вице-премьера Дмитрия Чернышенко. "За ним закреплено кураторство АНО "Национальные приоритеты", созданной для координации коммуникационной работы по национальным проектам, а также образовательного фонда "Талант и успех", учрежденного в 2014 году для поддержки одаренных детей", - отмечается в сообщении правительства.

Вместе с тем, Чернышенко по-прежнему будет руководить Координационным центром правительства, созданным для оперативного разрешения штатных и нештатных ситуаций, а также поддержки реализации приоритетных стратегических задач и проектов.

Кроме того, Чернышенко, отвечающий в правительстве за науку и образование, также будет обеспечивать взаимодействие с органами власти федеральной территории "Сириус", основой которой является образовательный центр "Сириус".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]