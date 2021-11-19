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Дальнее зарубежье 19.11.2021 13:12

На западе Канады около 20 тыс. человек оказались заблокированы в домах из-за наводнений и оползней

Службы спасения Канады пытаются оказать помощь примерно 18 тыс. человек на западе страны - они оказались отрезаны от остальной части страны из-за наводнений и сходов оползней, сообщают канадские СМИ.

Отмечается, что люди столкнулись с нехваткой продуктов питания, полки в магазинах опустели.

В среду в провинции Британская Колумбия объявили режим ЧС. Премьер-министр этой провинции Джон Хорган назвал ситуацию "ужасной катастрофой".

К оказанию помощи привлечены военнослужащие. Наводнения и сходы оползней разрушили дороги, дома, мосты и другие объекты инфраструктуры.

Ранее власти Канады одобрили запрос о федеральной помощи и направили в пострадавшие районы вооруженные силы страны, которые должны будут помочь в эвакуации граждан, а также обеспечить материально-техническую поддержку провинциальным цепочкам поставок.

Ранее сообщалось о гибели женщины в результате схода оползня.

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Тэги: КАНАДА, НЕПОГОДА, ЭВАКУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]