На западе Канады около 20 тыс. человек оказались заблокированы в домах из-за наводнений и оползней

Службы спасения Канады пытаются оказать помощь примерно 18 тыс. человек на западе страны - они оказались отрезаны от остальной части страны из-за наводнений и сходов оползней, сообщают канадские СМИ.
Отмечается, что люди столкнулись с нехваткой продуктов питания, полки в магазинах опустели.
В среду в провинции Британская Колумбия объявили режим ЧС. Премьер-министр этой провинции Джон Хорган назвал ситуацию "ужасной катастрофой".
К оказанию помощи привлечены военнослужащие. Наводнения и сходы оползней разрушили дороги, дома, мосты и другие объекты инфраструктуры.
Ранее власти Канады одобрили запрос о федеральной помощи и направили в пострадавшие районы вооруженные силы страны, которые должны будут помочь в эвакуации граждан, а также обеспечить материально-техническую поддержку провинциальным цепочкам поставок.
Ранее сообщалось о гибели женщины в результате схода оползня.
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