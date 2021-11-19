Рынок в Ухане стал наиболее вероятным местом происхождения COVID-19 - исследование

Рынок в китайском городе Ухань является наиболее вероятным местом происхождения коронавируса COVID-19, а первым заразившимся им человеком стала продавец морепродуктов. К такому выводу пришли авторы американского исследования, которое опубликовано в журнале Science.
"Вирус не пришел из другой части Уханя на рынок "Хуанань". Доказательства довольно убедительно говорят о том, что вирус появился на рынке и после этого просочился в районы вокруг него", - рассказал CNN автор исследования, эволюционный биолог Майкл Уороби.
Авторы исследования составили подробный график всех задокументированных случаев SARS-Cov-2 до того, еще до того, как была объявлена пандемия. Большинство инфицированных работали на рынке "Хуанань" или проживали недалеко от него.
Ранее биолог опубликовал несколько исследований о происхождении вируса, но в этот раз ученый хотел сравнить свои теории с тем, что было известно о людях с подтвержденным заражением. По его словам, результаты исследования подтверждают теорию о том, что вирус произошел от животных, которых продавали на рынке.
На фоне других ранних случаев заболевания выделялся случай 41-летнего бухгалтера, который заразился вирусом 8 декабря 2019 года, но при этом никак не был связан с рынком в Ухане. Уороби пришел к выводу о том, что коронавирусом он заразился гораздо позже, а изначально его проблемы со здоровьем были связаны с зубами.
Специалисты до сих пор не пришли к единому мнению относительно того, как мог появиться коронавирус. Большинство ученых склоняются к тому, что COVID-19 - вирус зоонозного происхождения. В октябре 2021 года в разведывательном сообществе США пришли к мнению, что коронавирус COVID-19 не был разработан как биологическое оружие. Согласно докладу, агентства разведсообщества США не пришли к единому мнению о происхождении вируса и считают вероятными две гипотезы происхождения COVID-19: заражение через животного и "связанный с работой в лаборатории (в Ухани - ИФ) инцидент".
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