В Афганистане убит известный врач-психиатр

Афганские СМИ в пятницу сообщают об убийстве похищенного два месяца назад известного афганского психотерапевта и невролога Надера Алеми.
По данным информагентства Khaama Press, которое ссылается на - главврача центральной больницы города Мазари-Шариф (центр провинции Балх, на северо-западе Афганистана) Гусуддина Гори, Алеми был убит похитителями.
В свою очередь информагентство Aamaj News сообщает со ссылкой на родственников доктора Алеми, что он был убит после двух месяцев содержания в плену.
Подробности произошедшего не приводятся.
Доктор Алеми был похищен неизвестными два месяца назад в Мазари-Шарифе.
Захватившее в августе 2021 года Афганистан движение "Талибан" пока не комментировало ситуацию.
Ранее западные СМИ отмечали, что Алеми стал первым афганским психиатром, предложившим свою профессиональную помощь талибам еще в 1990-х годах. "То, что я говорил с ними на одном языке (пушту), стало, пожалуй, решающим фактором. Именно поэтому они могли открыться мне и чувствовать себя свободно. (...) Я относился к талибам абсолютно так же, как и к любым другим своим пациентам, хотя я понимал, что именно они стали причиной многих несчастий в нашем обществе", - отмечал афганский психиатр в интервью BBC в 2014 году.
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