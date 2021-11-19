Пограничники Азербайджана устанавливают инженерные ограждения на границе с Ираном в Восточном Зангезуре

Госпогранслужба Азербайджана сообщает об установке инженерных ограждения на восстановленном участке границы с Ираном в районе Восточного Зангезура.

«Монтаж инженерных ограждений протяженностью 1 230 м вдоль азербайджано-иранской границы в данном направлении завершен, на расстоянии 1 300 м работы продолжаются», - отмечается в сообщении Госпогранслужбы.

По данным ведомства, в течение ноября инженерно-фортификационными частями ГПС 25 гектаров освобожденного участка азербайджано-иранской границы были очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Х.Насирзаде