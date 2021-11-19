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Оборона 19.11.2021 12:14

Пограничники Азербайджана устанавливают инженерные ограждения на границе с Ираном в Восточном Зангезуре

Госпогранслужба Азербайджана сообщает об установке инженерных ограждения на восстановленном участке границы с Ираном в районе Восточного Зангезура.

«Монтаж инженерных ограждений протяженностью 1 230 м вдоль азербайджано-иранской границы в данном направлении завершен, на расстоянии 1 300 м работы продолжаются», - отмечается в сообщении Госпогранслужбы.

По данным ведомства, в течение ноября инженерно-фортификационными частями ГПС 25 гектаров освобожденного участка азербайджано-иранской границы были очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Х.Насирзаде

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГПС, ИРАН, ГРАНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]