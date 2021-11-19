В России более 37,1 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, максимальные за пандемию 1 тыс. 254 умерших

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 37 тыс. 156 случаев, зафиксирован новый антирекорд летальности: умерли 1 тыс. 254 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 37 156 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 439 (6,5%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
В Москве, сообщает оперативный штаб, 3 тыс. 371 новый случай COVID-19 за сутки, накануне сообщалось о 4 тыс. 062 заражениях, снижение составило 17 %, в Санкт-Петербурге - 2 тыс. 714, в Московской области - 1 тыс. 777.
Несмотря на относительное снижение заболеваемости коронавирусом, в России продолжается практически ежедневный рост числа смертей. За минувшие сутки были зафиксированы максимальные за пандемию 1 тыс. 254 летальных исхода, накануне сообщалось о 1 тыс. 251 скончавшемся. Больше всего пациентов умерли в Москве - 95, в Петербурге - 77, в Краснодарском крае - 69.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 9 млн 257 тыс. 068 случаев коронавирусной инфекции, 261 тыс. 589 умерших и 7 млн 956 тыс. 254 выписанных, в том числе 37 тыс. 004 выписаны за последние сутки, из них 6 тыс. 562 выздоровевших приходится на Москву.
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