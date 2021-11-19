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Оборона 19.11.2021 12:17

Соединение Сухопутных войск Азербайджана отработало боевые навыки на учениях

Минобороны Азербайджана сообщает о проведении командно-штабных учений в одном из соединений Сухопутных войск.

«На учениях было обеспечено приведение подразделений в различные степени боеготовности, вывод в районы назначения и развертывание на территории органов управления», - говорится в информации ведомства.

В рамках учений, проведенных с целью совершенствования взаимодействия подразделений, отработки навыков принятия командирами оперативных решений и управления подразделениями, а также умений непрерывного управления боевыми действиями, были выполнены различные учебно-боевые задачи.

Э.Шафиев

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, УЧЕНИЯ, ВС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]