Соединение Сухопутных войск Азербайджана отработало боевые навыки на учениях

Минобороны Азербайджана сообщает о проведении командно-штабных учений в одном из соединений Сухопутных войск.
«На учениях было обеспечено приведение подразделений в различные степени боеготовности, вывод в районы назначения и развертывание на территории органов управления», - говорится в информации ведомства.
В рамках учений, проведенных с целью совершенствования взаимодействия подразделений, отработки навыков принятия командирами оперативных решений и управления подразделениями, а также умений непрерывного управления боевыми действиями, были выполнены различные учебно-боевые задачи.
Э.Шафиев
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