Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9305 RUR   0.0233 GBR   2.2925 TRY   0.1528

Цена на нефть

16.11 $/bbl   WTI 80.76 -0.12 Brent 82.43 0.38

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 19.11.2021 12:20

В Баку открыто новое Локомотивное депо АЖД, президент Алиев принял участие в церемонии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял участие в открытии нового Локомотивного депо «Баладжары» ЗАО «Азербайджанские железные дороги», сообщает сайт главы государства.

Президента информировали, что строительство депо осуществлялось в рамках проекта «Строительство Баладжарского и Гянджинского депо для 50 локомотивов, работающих на переменном токе».

В депо будут обслуживаться 40 грузовых локомотивов и 10 пассажирских.

По данным АЖД, в настоящее время в Азербайджан уже завезено 38 современных локомотивов компании «Alstom», из которых 28 грузовых и 10 пассажирских.

В целом, ввод в эксплуатацию этого депо позволит сэкономить энергоресурсы, упростит эксплуатацию, увеличит скорость движения поездов и, как следствие, повысит эффективность грузовых и пассажирских перевозок.

В депо будут работать около 150 высококвалифицированных рабочих, прошедших обучение за рубежом.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ДЕПО, ОТКРЫТИЕ


Похожие новости


Президент Азербайджана открыл автобусное депо и учебный центр для I Европейских игр

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]