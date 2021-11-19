В Баку открыто новое Локомотивное депо АЖД, президент Алиев принял участие в церемонии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял участие в открытии нового Локомотивного депо «Баладжары» ЗАО «Азербайджанские железные дороги», сообщает сайт главы государства.
Президента информировали, что строительство депо осуществлялось в рамках проекта «Строительство Баладжарского и Гянджинского депо для 50 локомотивов, работающих на переменном токе».
В депо будут обслуживаться 40 грузовых локомотивов и 10 пассажирских.
По данным АЖД, в настоящее время в Азербайджан уже завезено 38 современных локомотивов компании «Alstom», из которых 28 грузовых и 10 пассажирских.
В целом, ввод в эксплуатацию этого депо позволит сэкономить энергоресурсы, упростит эксплуатацию, увеличит скорость движения поездов и, как следствие, повысит эффективность грузовых и пассажирских перевозок.
В депо будут работать около 150 высококвалифицированных рабочих, прошедших обучение за рубежом.
Б.Рустамбеков
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