Азербайджан за 9 месяцев импортировал медицинских масок почти на $4 млн

Азербайджан в январе-сентябре 2021 года импортировал 100 млн 375,681 тыс. единиц медицинских масок, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
Стоимость импортированных масок составила $3 млн 988,91 тыс.
Основной объем импорта – 84 млн 679,4 тыс. масок на $3 млн 265,29 тыс. пришелся на Китай.
Также в больших объемах в Азербайджан поставлялись медицинские маски из Иордании – 8млн 376,5 тыс. единиц на $362,6 тыс., Турции - 6млн 442,581 тыс. единиц на $302,68 тыс., из Грузии – 550 тыс. единиц на $52,98 тыс.
Импорт масок также осуществлялся из Индии, Хорватии, Испании, Швеции, Южной Кореи, Польши, Великобритании.
Н.Аббасова
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