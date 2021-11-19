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Это интересно 19.11.2021 12:57

Азербайджан за 9 месяцев импортировал медицинских масок почти на $4 млн

Азербайджан в январе-сентябре 2021 года импортировал 100 млн 375,681 тыс. единиц медицинских масок, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

Стоимость импортированных масок составила $3 млн 988,91 тыс.

Основной объем импорта – 84 млн 679,4 тыс. масок на $3 млн 265,29 тыс. пришелся на Китай.

Также в больших объемах в Азербайджан поставлялись медицинские маски из Иордании – 8млн 376,5 тыс. единиц на $362,6 тыс., Турции - 6млн 442,581 тыс. единиц на $302,68 тыс., из Грузии – 550 тыс. единиц на $52,98 тыс.

Импорт масок также осуществлялся из Индии, Хорватии, Испании, Швеции, Южной Кореи, Польши, Великобритании.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МАСКИ, МЕДИЦИНСКИЕ, ИМПОРТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]