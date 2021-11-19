Азербайджан за 9 месяцев импортировал медицинских масок почти на $4 млн

Азербайджан в январе-сентябре 2021 года импортировал 100 млн 375,681 тыс. единиц медицинских масок, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

Стоимость импортированных масок составила $3 млн 988,91 тыс.

Основной объем импорта – 84 млн 679,4 тыс. масок на $3 млн 265,29 тыс. пришелся на Китай.

Также в больших объемах в Азербайджан поставлялись медицинские маски из Иордании – 8млн 376,5 тыс. единиц на $362,6 тыс., Турции - 6млн 442,581 тыс. единиц на $302,68 тыс., из Грузии – 550 тыс. единиц на $52,98 тыс.

Импорт масок также осуществлялся из Индии, Хорватии, Испании, Швеции, Южной Кореи, Польши, Великобритании.

Н.Аббасова