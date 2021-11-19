Париж и Москва должны сотрудничать, чтобы заложить основы для мира между Азербайджаном и Арменией – глава МИД Франции

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что в переговорах в формате «2+2», проведенных в Париже с участием главы МИД РФ, также министров обороны России и Франции, обсуждался вопрос нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

«(…) Или по Кавказу - чтобы заложить основы прочного мира между Арменией и Азербайджаном», - сказал Ле Дриан в интервью французской газете Monde.

По его словам, диалог между Парижем и Москвой необходим, «особенно в кризисные времена».

А.Гусейнова