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Регион 19.11.2021 12:45

Париж и Москва должны сотрудничать, чтобы заложить основы для мира между Азербайджаном и Арменией – глава МИД Франции

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что в переговорах в формате «2+2», проведенных в Париже с участием главы МИД РФ, также министров обороны России и Франции, обсуждался вопрос нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

«(…) Или по Кавказу - чтобы заложить основы прочного мира между Арменией и Азербайджаном», - сказал Ле Дриан в интервью французской газете Monde.

По его словам, диалог между Парижем и Москвой необходим, «особенно в кризисные времена».

А.Гусейнова

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Тэги: ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, КАВКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]