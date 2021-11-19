Белоруссия ведет перестройку экономики из-за западных санкций - премьер Головченко

Белорусские власти ведут перестройку экономики в связи с усилением западных санкций, результаты ее развития остаются положительными, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.
"Мы на эту тему (усиления санкций - ИФ) не рефлексируем. Естественно, что нами постоянно ведется работа по перестройке экономики Белоруссии с учетом рисков, которые складываются из тех нелегитимных и несправедливых ограничений", - сказал Головченко в комментарии по поводу влияния санкций на белорусскую экономику.
Видеокомментарий премьера в кулуарах межправсовета ЕАЭС, который проходит в Ереване, распространила его пресс-служба.
При этом он не стал раскрывать инструментарий преодоления негативного влияния санкций. "Методы и инструменты - это должно остаться нашим ноу-хау", - сказал Головченко.
"Санкции действуют достаточно давно, особенно в отношении крупнейших предприятий. Тем не менее, результаты работы за девять месяцев (рост ВВП на 2,7% - ИФ) выглядят достаточно убедительно и это самый лучший ответ", - считает он.
Белорусский премьер отметил солидарную позицию в части оценки санкции со стороны руководства правительства России. По его словам, глава правительства РФ Михаил Мишустин "в ходе заседания межправсовета ЕАЭС подчеркнул, что меры, которые применяются в отношении нашей страны (Белоруссии - ИФ) абсолютно нелегитимны и противоречащими международному праву".
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