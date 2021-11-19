В НАТО готовы вести диалог с РФ - генсек

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности альянса вести диалог с Россией с целью снижения напряженности в отношениях.

Как сообщила в пятницу пресс-служба НАТО, Столтенберг в Берлине "подтвердил единство альянса в отношении наращивания военного присутствия России на границе с Украиной".

"Мы тверды, мы едины и в то же время готовы говорить с Россией с тем, чтобы снизить напряженность и быть уверенными, что мы избежим любой эскалации ситуации", - приводит пресс-служба слова генсека НАТО.

В последнее время западные страны неоднократно выражали обеспокоенность, утверждая, что Россия наращивает военное присутствие на границе с Украиной. Российская сторона заявляла в ответ, что перемещает войска на своей территории и никому не угрожает.