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СНГ 19.11.2021 17:48

В НАТО готовы вести диалог с РФ - генсек

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности альянса вести диалог с Россией с целью снижения напряженности в отношениях.

Как сообщила в пятницу пресс-служба НАТО, Столтенберг в Берлине "подтвердил единство альянса в отношении наращивания военного присутствия России на границе с Украиной".

"Мы тверды, мы едины и в то же время готовы говорить с Россией с тем, чтобы снизить напряженность и быть уверенными, что мы избежим любой эскалации ситуации", - приводит пресс-служба слова генсека НАТО.

В последнее время западные страны неоднократно выражали обеспокоенность, утверждая, что Россия наращивает военное присутствие на границе с Украиной. Российская сторона заявляла в ответ, что перемещает войска на своей территории и никому не угрожает.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, РОССИЯ, ДИАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]