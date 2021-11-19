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Макроэкономика 19.11.2021 18:19

Правительство Японии одобрило новый пакет мер поддержки экономики объемом $690 млрд

Правительство Японии одобрило новый пакет мер поддержки экономики общим объемом порядка 79 трлн иен ($690 млрд), в том числе бюджетные стимулы на сумму 56 трлн иен.

Новая программа предусматривает меры поддержки семей в условиях роста цен на топливо, малого и среднего бизнеса, а также регионов, сообщает агентство Bloomberg.

Как ожидают в правительстве, программа позволит увеличить ВВП Японии на 5,6%. Ее объем будет выше совокупного размера двух пакетов мер поддержки экономики, принятых властями страны в прошлом году и примерно на 40% выше прогнозов, мелькавших в японских СМИ на прошлой неделе. Объем программы составит более 10% ВВП Японии, и это означает, что власти страны, долговая нагрузка которой является самой высокой среди развитых государств, берут на себя довольно серьезные обязательства.

Премьер-министр Японии Фумио Кисидо заявил в пятницу, что экономика страны должна вернуться в нормальное русло прежде, чем правительство начнет сворачивать стимулы.

"В критических обстоятельствах мы должны сделать все возможное для защиты жизней и доходов людей, - сказал Кисидо. - Сначала надо оживить экономику, а уже затем оценивать бюджетное положение. Таков порядок".

Японский премьер пообещал постараться привлечь в страну больше производителей полупроводниковых компонентов, в том числе, из США, чтобы усилить этот сектор.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ЭКОНОМИКА, ПОДДЕРЖКА, ПРОГРАММА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]