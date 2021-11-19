Microsoft оценивает дальнейшие взаимоотношения с Activision Blizzard на фоне скандала вокруг CEO

Американская Microsoft Corp. оценивает взаимоотношения с разработчиком видеоигр Activision Blizzard Inc. после сообщения газеты The Wall Street Journal о том, как главный исполнительный директор компании Бобби Котик реагировал на жалобы о сексуальных домогательствах, сказал глава игрового подразделения Microsoft.

Компания направила сотрудникам соответствующее письмо, последовав примеру подразделения Sony Group Inc., специализирующегося на игровых приставках PlayStation, которое ранее сообщило своим сотрудникам, что Sony интересуется, какие действия предпримет Activision в связи со статьей, пишут зарубежные СМИ.

Sony была крупнейшим клиентом Activision в 2020 году, Microsoft - четвертым по величине. На них пришлось 17% и 11% выручки Activision соответственно.

В статье WSJ говорится, что Котик не проинформировал совет директоров Activision о нескольких жалобах на сексуальные домогательства со стороны сотрудников мужчин по отношению к женщинам, включая предполагаемые случае изнасилования.

В ответном сообщении Activision говорится, что приведенная в статье информация представляет собой "вводящий в заблуждение взгляд на Activision Blizzard и ее CEO".

Более 100 нынешних и бывших сотрудников Activision на этой неделе приняли участие в акции протеста, потребовав отставки Котика после публикации сообщения WSJ. Акция была организована недавно сформированной группой сотрудников Activision, ABK Workers Alliance.

Количество сотрудников Activision, штаб-квартира которой находится в калифорнийском городе Санта-Моника, составляет около 10 тыс. человек. Бывшие и нынешние работники компании в июле организовали забастовку после того, как калифорнийский Департамент справедливой занятости и жилищного строительства (Department of Fair Employment and Housing, DFEH) подал иск в отношении компании. В иске говорилось, что Activision игнорирует многочисленные жалобы сотрудниц по поводу сексуального домогательства и дискриминации. Activision оспаривает иск в суде.

В сентябре Activision согласилась выплатить $18 млн для урегулирования еще одного иска, поданного Комиссией США по соблюдению равноправия при трудоустройстве (Equal Employment Opportunity Commission, EEOC), которая утверждала, что сотрудники компании подвергались сексуальным домогательствам. На тот момент компания сообщила, что примет меры для "предотвращения и прекращения домогательств".

Между тем калифорнийский регулятор оспаривает соглашение, утверждая, что сумма, которую обязалась выплатить компания, является слишком маленькой.

Акции Activision в ходе предварительных торгов в пятницу дорожают на 0,3%.