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СНГ 19.11.2021 19:32

Путин отметил союзнический характер двусторонних отношений РФ и Узбекистана

Результаты выборов в президенты Узбекистана свидетельствуют о том, что граждане этой страны доверяют избранному главе государству Шавкату Мирзиееву, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Прежде всего хочу вас поздравить с убедительной победой на выборах. Мы с вами уже много раз говорили при первых ваших шагах в качестве президента, что работа предстоит большая и очень сложная, тяжелая, но у вас все получается. Вы уверенно двигаетесь вперед", - сказал Путин на встрече с президентом Узбекистана.

Он подчеркнул, что результаты уже есть, и люди это чувствуют. "Поэтому так и отреагировали на то, что вы сделали за последние годы. Результат говорит о том, что люди вам доверяют. Я искренне вас с этим поздравляю и хочу вам пожелать успехов в следующем периоде вашего президентства", - сказал Путин.

Президент РФ выразил уверенность, что сотрудничество России и Узбекистана будет способствовать повышению возможностей, благосостоянию граждан Узбекистана. "Узбекистан - не просто наш ближайший сосед, но и союзник. Мы так именно относимся к Узбекистану", - сказал президент РФ, заметив, что Россию и Узбекистан связывает многое, в том числе и историческое прошлое.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]