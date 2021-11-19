Путин отметил союзнический характер двусторонних отношений РФ и Узбекистана

Результаты выборов в президенты Узбекистана свидетельствуют о том, что граждане этой страны доверяют избранному главе государству Шавкату Мирзиееву, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Прежде всего хочу вас поздравить с убедительной победой на выборах. Мы с вами уже много раз говорили при первых ваших шагах в качестве президента, что работа предстоит большая и очень сложная, тяжелая, но у вас все получается. Вы уверенно двигаетесь вперед", - сказал Путин на встрече с президентом Узбекистана.
Он подчеркнул, что результаты уже есть, и люди это чувствуют. "Поэтому так и отреагировали на то, что вы сделали за последние годы. Результат говорит о том, что люди вам доверяют. Я искренне вас с этим поздравляю и хочу вам пожелать успехов в следующем периоде вашего президентства", - сказал Путин.
Президент РФ выразил уверенность, что сотрудничество России и Узбекистана будет способствовать повышению возможностей, благосостоянию граждан Узбекистана. "Узбекистан - не просто наш ближайший сосед, но и союзник. Мы так именно относимся к Узбекистану", - сказал президент РФ, заметив, что Россию и Узбекистан связывает многое, в том числе и историческое прошлое.
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