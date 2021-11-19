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Дальнее зарубежье 19.11.2021 20:28

Норвегия ужесточает правила въезда из-за вспышки COVID-19

Норвежские власти ужесточают контроль за пересечением границы из-за ситуации с коронавирусом COVID-19, теперь каждого въезжающего обяжут регистрироваться до пересечения границы, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

Так, с 26 ноября, когда вступит в силу это решение, каждый въезжающий в Норвегию подданный или иностранец старше 16 лет должен будет за три дня до прибытия зарегистрироваться на специальном сайте.

Эта информация впоследствии будет передаваться на приграничные КПП, и люди без регистрации не смогут въехать в Норвегию.

Министр здравоохранения страны Ингвильд Хьеркол также призывает норвежцев отказаться от приветствия рукопожатием.

"Я призываю каждого отказаться от рукопожатий и обратиться к безопасным способам приветствия друг друга", - сказала она.

В последние дни в Норвегии, как и в некоторых других европейских странах, фиксируют рост заражений коронавирусом.

В сентябре в Норвегии отменили все связанные с коронавирусом ограничения после улучшения эпидемиологической обстановки, а также благодаря высокому числу вакцинированных. К настоящему моменту в стране свыше 90% населения получили одну прививку вакцины против COVID-19, и 87,3% - обе.

Всего за время пандемии COVID-19 в Норвегии зарегистрировали 237 тыс. случаев заражения, 996 человек скончались.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НОРВЕГИЯ, КОРОНАВИРУС, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]