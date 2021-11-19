Дефицит микросхем в мире сохранится в 2022 году - JPMorgan

Мировой дефицит полупроводников сохранится до 2022 года, однако к середине года ситуация может улучшиться на фоне доступности большего объёма поставок, прогнозирует один из ведущих аналитиков JPMorgan.

Сохраняющийся недостаток микросхем негативно сказывается на целом ряде отраслей, от автомобилестроения до производства бытовых приборов, персональных компьютеров и смартфонов.

Некоторые аналитики и инвесторы ожидают, что дефицит сохранится до 2023 года, однако эксперты JPMorgan настроены более оптимистично. "Мы не ожидаем, что 2023 год будет характеризоваться дефицитом предложения," - сказал содиректор по исследованиям JPMorgan в области технологий, СМИ и телекоммуникаций в Азиатско-Тихоокеанском регионе Гокул Харихаран в интервью CNBC.

Однако 2022 год "будет немного более непростым", отметил он. Ситуация может улучшиться во втором полугодии следующего года, однако первое полугодие, вероятно, все еще будет характеризоваться дефицитом, сказал Харихаран.

JPMorgan рекомендует инвесторам обращать внимание на более долгосрочные тренды на рынке полупроводников, которые в большей степени можно считать структурными нежели циклическими, отмечает эксперт.

К структурным трендам, как правило, относятся перманентные изменения в отрасли, тогда как на циклические тренды влияет бизнес-цикл, и они обычно возвращаются к начальной точке после нескольких лет.