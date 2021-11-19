Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9305 RUR   0.0233 GBR   2.2925 TRY   0.1528

Цена на нефть

16.11 $/bbl   WTI 80.76 -0.12 Brent 82.43 0.38

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 19.11.2021 21:02

В Германии за сутки выявили почти 53 тыс. новых случаев заболевания COVID-19

Медики в ФРГ за сутки выявили более 52,9 тыс. новых случаев заболевания COVID-19 - почти на 12,5 тыс. меньше, чем днем ранее, информирует сайт института Роберта Коха в пятницу.

Теперь индекс заболеваемости (число новых случаев коронавируса на 100 тысяч человек за неделю) составляет 340,7. Для сравнения, на прошлой неделе он составлял 249 случаев.

Также сообщается о 201 смерти пациентов за сутки от последствий заражения коронавирусом.

Ранее в пятницу глава минздрава Германии Йенс Шпан не исключил возможности введения общенационального "локдауна" в связи с пандемией коронавируса. По словам Шпана, в настоящее время ситуация стала еще серьезней, чем была неделю назад.

За весь период пандемии в Германии было зафиксировано более 5,24 млн случаев заражения коронавирусом и около 98,7 тыс. смертей от заболевания.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


Глава института Роберта Коха заявил о значительно меньших рисках заболеть коронавирусом у тех, кто вакцинировался Меркель обещает предоставить Украине 1,5 млн доз вакцины от COVID-19 Канцелярия Меркель заявляет о необходимости принятия срочных мер против распространения "дельта"-варианта коронавируса в ФРГ EMA одобрило ввод в строй новых объектов по производству вакцины Pfizer-BioNTech Пандемия коронавируса обошлась экономике ФРГ в 300 млрд евро - исследование Власти ФРГ решили смягчить антикоронавирусные ограничения

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]