В Германии за сутки выявили почти 53 тыс. новых случаев заболевания COVID-19

Медики в ФРГ за сутки выявили более 52,9 тыс. новых случаев заболевания COVID-19 - почти на 12,5 тыс. меньше, чем днем ранее, информирует сайт института Роберта Коха в пятницу.

Теперь индекс заболеваемости (число новых случаев коронавируса на 100 тысяч человек за неделю) составляет 340,7. Для сравнения, на прошлой неделе он составлял 249 случаев.

Также сообщается о 201 смерти пациентов за сутки от последствий заражения коронавирусом.

Ранее в пятницу глава минздрава Германии Йенс Шпан не исключил возможности введения общенационального "локдауна" в связи с пандемией коронавируса. По словам Шпана, в настоящее время ситуация стала еще серьезней, чем была неделю назад.

За весь период пандемии в Германии было зафиксировано более 5,24 млн случаев заражения коронавирусом и около 98,7 тыс. смертей от заболевания.