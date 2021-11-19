Silk Way West Airlines разместила облигации на $10 млн, заявки превысили $10,6 млн

Азербайджанский грузовой авиаперевозчик «Silk Way West Airlines» 19 ноября провел аукцион по размещению трехлетних облигаций на $10 млн, сообщает Бакинская фондовая биржа (БФБ).

В ходе аукциона было подано 38 заявок от 33 инвесторов. Общая стоимость заявок по номинальной стоимости составила $10,655 млн. Объем размещенных 10 облигаций по номинальной стоимости в $1 тыс. за ценную бумагу составил $10 млн. Доходность – 5% годовых (выплата процентов будет осуществляться раз в квартал).

Как сообщалось ранее, Silk Way West Airlines планирует эмиссию облигаций на $50 млн. Эмиссия будет осуществляться несколькими траншами.

Привлеченные средства Silk Way West Airlines направит на реализацию новых проектов в рамках стратегии расширения, а также на ускорение реализации текущих проектов.

Грузовой перевозчик Silk Way West Airlines основан в 2012 году в Баку. Уставный капитал компании равен 172 млн 091,168 тыс. манатов. Ежегодный грузооборот компании составляет 350 тыс. тонн. Авиакомпания, базирующаяся в международном аэропорту Гейдара Алиева в Баку, ежемесячно выполняет около 350 регулярных рейсов по 40 маршрутам. Флот авиакомпании состоит из 12 самолетов Boeing 747-400F и Boeing 747-8F, оснащенных самыми современными системами безопасности.

Х.Насирзаде