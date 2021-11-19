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Транспорт и связь 19.11.2021 18:05

AZAL с 1 декабря увеличит число рейсов в Москву до 14 в неделю

Национальная авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) начнет с 1 декабря выполнять специальные рейсы из Баку в еще один аэропорт Москвы – «Внуково».

Как сообщает авиакомпания, кроме того, с 1 декабря также увеличивается число рейсов AZAL из Баку в московский аэропорт «Домодедово».

«Рейсы в оба аэропорта будут выполняться ежедневно. Таким образом, общее число рейсов из Баку в столицу России будет доведено до 14 в неделю», - сообщает авиаперевозчик.

Авиабилеты на эти и другие рейсы AZAL можно оформить на официальном сайте авиакомпании, а также в аккредитованных агентствах авиаперевозчика.

К перевозке будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.


Н.Аббасова

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, AZAL, СПЕЦРЕЙСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]