AZAL с 1 декабря увеличит число рейсов в Москву до 14 в неделю

Национальная авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) начнет с 1 декабря выполнять специальные рейсы из Баку в еще один аэропорт Москвы – «Внуково».
Как сообщает авиакомпания, кроме того, с 1 декабря также увеличивается число рейсов AZAL из Баку в московский аэропорт «Домодедово».
«Рейсы в оба аэропорта будут выполняться ежедневно. Таким образом, общее число рейсов из Баку в столицу России будет доведено до 14 в неделю», - сообщает авиаперевозчик.
Авиабилеты на эти и другие рейсы AZAL можно оформить на официальном сайте авиакомпании, а также в аккредитованных агентствах авиаперевозчика.
К перевозке будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.
Н.Аббасова
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