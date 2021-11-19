КНР укрепляет присутствие в Южно-Китайском море за счет ополчения, маскирующегося под рыболовов - аналитики США

КНР усиливает контроль над спорными водами Южно-Китайского моря при помощи морского ополчения, изображающего из себя рыболовецкие флотилии, сообщает в пятницу издание "Стрейтс таймс" со ссылкой на доклад Центра стратегических и международных исследований (CSIS), основанного Госдепом США.

"В ходе исследования мы выяснили, что за последние восемь лет, совпадающими с обретением власти председателем КНР Си Цзиньпином, имеет место явная попытка создать и довести до профессионального уровня ополчение (в регионе - ИФ)", - заявил соавтор доклада сотрудник CSIS Грег Полинг.

В CSIS утверждают, что эти "суда на первый взгляд занимаются коммерческим ловом рыбы, но на самом деле их род занятий - добиваться политических и военных целей Китая".

Согласно докладу, с 2016 года, когда Китай завершил строительство искусственных островов - форпостов в регионе, он стал активнее использовать суда ополчения в Южно-Китайском море в районе островов Спратли (китайское название - Наньша), вокруг которого ведут спор КНР и члены АСЕАН - Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам. Также, по данным CSIS, власти КНР задействовали эти силы во время споров за региональные месторождения нефти и газа с Малайзией и Вьетнамом. В марте примерно 200 судов собрались у рифа Уитсун (китайское название - Нюэцзяо): риф является частью архипелага Спратли; при этом Уитсун находится в 324 км от провинции Палаван на западе Филиппин.

"Стрейтс таймс" отмечает, что в работе CSIS использовались ряд источников - от сообщений на китайском языке до спутниковых снимков и данных по слежению за морскими судами, показывающих, как эти суда остаются в спорной акватории, но рыбу не ловят.

"Для крупной флотилии рыболовецких судов нет коммерческого смысла вести дела подобным образом. Данные дистанционного зондирования показывают, что суда китайского морского ополчения неделями стоят без дела. Если бы они были работающими на полную ставку рыбаками, они теряли бы деньги изо дня в день", - отмечается в докладе.

В CSIS отметили, что эти суда отчаливают из 10 портов в китайских провинциях Гуандун и Хайнань. Каждый день в районе архипелага Спратли действуют примерно 300 ополченческих судов, причем часть их них является профессиональными вооруженными формированиями, а часть - рыбаками, которых китайское правительство рекрутирует для своих целей при помощи субсидий, к примеру, на приобретение топлива и навигационного оборудования.

"Просто будучи там, они (экипажи судов - ИФ) делают нормальной идею китайского присутствия, и они лишают доступа в рыбопромысловые районы прибрежные государства региона", - отметил Полинг.

Ранее Китай превратил ряд рифов и атоллов в Южно-Китайском море в как минимум семь искусственных островов, построил взлетно-посадочные полосы и другие военные объекты. США обвиняют Пекин в том, что Китай создал на спорных островах военные базы, и это является нарушением международных законов. При этом через этот регион проходят торговые потоки с ежегодным оборотом в триллионы долларов.