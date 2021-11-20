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Здравоохранение 20.11.2021 00:03

Американский регулятор одобрил бустерные дозы вакцин Pfizer и Moderna для всех взрослых

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило применение бустерных доз вакцин от коронавируса компаний Pfizer-BioNTech и Moderna для всех взрослых, сообщается в их пресс-релизах.

"Pfizer и BioNTech сегодня объявили, что FDA расширило разрешение на экстренное применение бустерной дозы их вакцины от COVID-19 для лиц в возрасте 18 лет и старше", - говорится в заявлении компаний Pfizer-BioNTech.

Компания Moderna распространила аналогичный пресс-релиз на своем сайте.

"Moderna сегодня объявила, что FDA расширило разрешение экстренного применения бустерной дозы ее вакцины от COVID-19 для всех взрослых в возрасте 18 лет и старше", - отмечается в документе компании.

Как отмечается, дополнительную дозу этих вакцин можно вводить спустя шесть месяцев после изначальной полноценной вакцинации одобренными FDA препаратами. Как сообщалось ранее, все вакцинированные однодозовой вакциной Johnson&Johnson старше 18 лет имеют право на получение бустера через два месяца после вакцинации.

Главы компаний Pfizer Альберт Бурла и Moderna Стефан Бансель поблагодарили FDA за такое решение. Они подчеркнули, что данные об их препаратах говорят о том, что бустерный компонент вакцин обладает потенциалом поддерживать высокий уровень защиты от COVID-19.

Ранее американский регулятор одобрил дополнительные дозы вакцин Pfizer и Moderna для лиц в возрасте 65 лет и старше, а также для людей 18-64 лет, которые подвержены риску тяжелого течения заболевания коронавирусом. Кроме того, введение бустерной дозы разрешали лицам, которые подвержены заражению COVID-19 в связи с особенностями профессии.

Moderna ранее на этой неделе направила запрос в FDA на разрешение применения ее бустерной дозы. Pfizer и BioNTech сделали соответствующий запрос на прошлой неделе.

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Тэги: США, ВАКЦИНЫ, БУСТЕР, РАЗРЕШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]