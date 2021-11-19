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СНГ 19.11.2021 18:58

На белорусской стороне границы в районе КПП Брузги-Кужницы мигрантов не осталось - польские пограничники

Польские пограничные службы констатируют, что мигранты, ранее разбившие лагерь на границе с Польшей в районе КПП Брузги-Кужнице, покинули его.

На видео с беспилотника, размещенном в пятницу польским пограничниками и полицией, видно, что вдоль границы, где ранее располагался лагерь с большим числом мигрантов, все абсолютно пусто. На кадрах видны брошенные стволы деревьев, которые мигранты пытались использовать для того, чтобы форсировать заграждения на границе с Польшей. Ни одной палатки на месте съемок не осталось.

Острая фаза кризиса на белорусско-польской границе началась на прошлой неделе, когда к границе, в надежде проникнуть на территорию ЕС, подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки.

Позже под давлением властей Польши и ЕС, ряд авиакомпаний, в частности из Сирии, Ирака, ОАЭ, Турции и Ливана ограничили полеты в Минск для того, чтобы сдержать поток желающих перебраться через Белоруссию на территорию ЕС. Авиакомпании, в частности иракская, начали вывозные рейсы тех, кто выразил желание вернуться домой из Белоруссии.

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Тэги: ПОЛЬША, БЕЛОРУССИЯ, ГРАНИЦА, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]