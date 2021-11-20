Госпиталь, куда перевезут Саакашвили, полностью оснащен техникой для его лечения - глава Минздрава Грузии

Тбилиси. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Военный госпиталь в грузинском городе Гори, куда перевезут экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, оснащен всей необходимой техникой, там пациенту будет оказана полноценная помощь, заявила глава Минздрава республики Екатерина Тикарадзе.
"Горийский госпиталь полностью оснащен всей необходимой техникой для лечения пациента", - сказала министр журналистам после осмотра военного госпиталя в пятницу.
Она также сообщила, что "на территории госпиталя для Саакашвили была выделена и оборудована специальная палата".
"Госпиталь во время нахождения Саакашвили не прекратит прием и лечение других пациентов", - отметила министр.
Кроме того, Тикарадзе заявила, что решение о переводе Саакашвили в Гори было также принято в связи с прекращением "эпидемией голодовок", объявленных в поддержку экс-президента его сторонниками.
Она добавила, что в Руставской тюрьме и тюремной больнице Саакашвили оказывалась своевременная и необходимая медицинская помощь во время объявленной им голодовки.
Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани).
В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.
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