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Регион 19.11.2021 20:03

Лавров призвал Чавушоглу максимально серьезно отнестись к озабоченностям РФ в отношении турецко-украинского ВТС

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил в пятницу в телефонном разговоре со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу положение в регионе с упором на ситуацию на Украине.

"С российской стороны подчеркнуто, что курс Киева на эскалацию напряженности на юго-востоке страны, поощряемый западными партнерами, угрожает опасной дестабилизацией обстановки. Призвали максимально серьезно отнестись к нашим озабоченностям в отношении турецко-украинского взаимодействия в сфере ВТС, способствующего в том числе дальнейшей милитаризации Украины", - говорится в сообщении МИД РФ.

"Затронуты другие аспекты международной повестки дня, включая ситуацию в Закавказье и на Балканах. Рассмотрены текущие вопросы двусторонних отношений и график предстоящих российско-турецких контактов на высшем и высоком уровне", - отмечается в сообщении.

В МИД РФ отмечают, что разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

26 октября Вооруженные силы Украины впервые применили в Донбассе боевой разведывательно-ударный беспилотный комплекс Bayraktar, купленный у Турции. 12 ноября министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что военное ведомство в следующем году закупит у Турции новую партию "Байрактаров" для нужд Вооруженных сил Украины.

В Москве отмечали, что применение киевскими военными беспилотников Bayraktar в Донбассе подтверждает опасения РФ, что поставки подобных вооружений Киеву ведут к дестабилизации ситуации на Юго-Востоке Украины.

"У нас, действительно, особые хорошие отношения с Турцией, но в данном случае, к сожалению, подтверждаются наши опасения, что поставки подобных видов вооружений украинским военным могут потенциально привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 27 октября.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, ТУРЦИЯ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]