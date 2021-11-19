Украина примет участие в военно-морских учениях НАТО Dynamic Move

Украина примет участие в командно-штабных учениях НАТО Dynamic Move, проведение которых запланировано с 31 января по 8 февраля 2022 года в Бельгии, в качестве наблюдателей, сообщается на странице Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Facebook.
"Противоминные учения Dynamic Move-2022 будут ориентировочно проходить с 31 января по 8 февраля в Остенде, Бельгия. Но все зависит от эпидемиологической ситуации... Целью учений будет отработка действий многонационального штаба по управлению морскими противоминными силами НАТО, а также укрепление возможностей командного состава международной специальной группы по проведению комплекса операций по разминированию", - сообщил старший офицер командования подготовки командования ВМС ВСУ Артем Матвиенко.
В ВСУ отметили, что в Остенде расположена бельгийская и нидерландская морская противоминная школа Eguermin, являющаяся центром обмена опытом НАТО.
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