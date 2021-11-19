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СНГ 19.11.2021 20:52

Украина примет участие в военно-морских учениях НАТО Dynamic Move

Украина примет участие в командно-штабных учениях НАТО Dynamic Move, проведение которых запланировано с 31 января по 8 февраля 2022 года в Бельгии, в качестве наблюдателей, сообщается на странице Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Facebook.

"Противоминные учения Dynamic Move-2022 будут ориентировочно проходить с 31 января по 8 февраля в Остенде, Бельгия. Но все зависит от эпидемиологической ситуации... Целью учений будет отработка действий многонационального штаба по управлению морскими противоминными силами НАТО, а также укрепление возможностей командного состава международной специальной группы по проведению комплекса операций по разминированию", - сообщил старший офицер командования подготовки командования ВМС ВСУ Артем Матвиенко.

В ВСУ отметили, что в Остенде расположена бельгийская и нидерландская морская противоминная школа Eguermin, являющаяся центром обмена опытом НАТО.

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Тэги: УКРАИНА, НАТО, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]