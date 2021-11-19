Лидеры Азербайджана и Армении встретятся в декабре

Лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян согласились провести встречу в декабре в Брюсселе "на полях" саммита Восточного партнёрства, сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"После телефонных переговоров с президентом Алиевым и (премьер-министром - ИФ) Пашиняном принято решение о проведении встречи в декабре в Брюсселе на полях саммита Восточного партнёрства", - сообщил в твиттере Шарль Мишель.