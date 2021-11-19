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Карабах 19.11.2021 23:33

Лидеры Азербайджана и Армении встретятся в декабре

Лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян согласились провести встречу в декабре в Брюсселе "на полях" саммита Восточного партнёрства, сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"После телефонных переговоров с президентом Алиевым и (премьер-министром - ИФ) Пашиняном принято решение о проведении встречи в декабре в Брюсселе на полях саммита Восточного партнёрства", - сообщил в твиттере Шарль Мишель.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]