Лидеры Азербайджана и Армении встретятся в декабре

Лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян согласились провести встречу в декабре в Брюсселе "на полях" саммита Восточного партнёрства, сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель.
"После телефонных переговоров с президентом Алиевым и (премьер-министром - ИФ) Пашиняном принято решение о проведении встречи в декабре в Брюсселе на полях саммита Восточного партнёрства", - сообщил в твиттере Шарль Мишель.
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