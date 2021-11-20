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Дальнее зарубежье 20.11.2021 09:12

Состояние здоровья Байдена позволяет ему выполнять обязанности президента США - личный врач

Президент США Джо Байден по состоянию здоровья может в полной мере выполнять обязанности президента США и главнокомандующего вооруженными силами страны, говорится в распространенном Белым ломом врачебном заключении.

"Президент Байден остается здоровым энергичным 78-летним мужчиной, который в состоянии продолжать выполнять президентские обязанности, включая обязанности главы исполнительной власти, главы государства и главнокомандующего", - говорится в заключении личного врача Байдена Кевина О`Коннора.

Как сообщалось, в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Байден вернулся к исполнению обязанностей после того как передал их на некоторое время вице-президенту Камале Харрис на время, пока он находился под анестезией на плановой процедуре колоноскопии. В то же время Псаки отметила, Байден пока остается в армейском госпитале имени Уолтера Рида для восстановления после процедуры.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]