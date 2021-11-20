Состояние здоровья Байдена позволяет ему выполнять обязанности президента США - личный врач

Президент США Джо Байден по состоянию здоровья может в полной мере выполнять обязанности президента США и главнокомандующего вооруженными силами страны, говорится в распространенном Белым ломом врачебном заключении.
"Президент Байден остается здоровым энергичным 78-летним мужчиной, который в состоянии продолжать выполнять президентские обязанности, включая обязанности главы исполнительной власти, главы государства и главнокомандующего", - говорится в заключении личного врача Байдена Кевина О`Коннора.
Как сообщалось, в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Байден вернулся к исполнению обязанностей после того как передал их на некоторое время вице-президенту Камале Харрис на время, пока он находился под анестезией на плановой процедуре колоноскопии. В то же время Псаки отметила, Байден пока остается в армейском госпитале имени Уолтера Рида для восстановления после процедуры.
Лидеры Азербайджана и Армении встретятся в декабре
Facebook заблокировал российского политолога за вопрос о том, почему Армения оставила после себя разруху в Карабахе
Соединение Сухопутных войск Азербайджана отработало боевые навыки на учениях
Ракета компании Astra стартовала на орбиту с аппаратом Космических сил США
Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли
ЦБ РФ в октябре увеличил объем золота в резервах примерно на 0,1 млн унций
На Украине за сутки выявили 18,2 тыс. случаев заражения коронавирусом
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 256,6 млн
Американский регулятор одобрил бустерные дозы вакцин Pfizer и Moderna для всех взрослых
Azlahiye Inshaat подготовит проектную документацию центра DOST в Масаллы
ИВ Гобустана направит свыше 590 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гейчая направит 630 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
NEQSOL Holding поддержал Азербайджанский инвестиционный и культурный саммит
Студенты Бакинской высшей школы нефти стали победителями международной научной конференции
Банк Республика поддержал семьи шехидов и ветеранов в рамках программы самозанятости!
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог