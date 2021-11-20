Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

Китай успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли серии "Гаофэн-11", сообщила в субботу Китайская корпорация космической науки и техники (CASC).

"20 ноября в 9:51 по пекинскому времени (5:51) со стартовой площадки космодрома Тайюань с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-4B"на орбиту выведен спутник "Гаофэн-11-03". Спутник достиг запланированной орбиты, миссия признана успешной", - говорится в сообщении корпорации.

По данным CASC, аппарат был создан специалистами CAST. В его задачи входит съёмка земной поверхности в высоком разрешении для организации качественного городского планирования, строительства железных дорог, оценки урожайности сельскохозяйственных районов, а также предупреждения природных катаклизмов.

Семейство спутников дистанционного зондирования "Гаофэн" используется в рамках государственной программы Китая по созданию спутниковой системы для круглосуточного наблюдения за земной поверхностью в высоком разрешении (CHEOS), одобренной правительством в 2010 году.

По плану китайских властей, в ходе реализации CHEOS должна быть создана спутниковая система, способная предупреждать о возникновении природных катаклизмов, прогнозировать погоду, оценивать урожайность в различных районах Китая, а также отслеживать работу ирригационных систем.