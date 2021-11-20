Американский сенатор предложил поправку к оборонному бюджету с санкциями против России в случае ее вторжения на Украину

Председатель сенатского Комитета по международным отношениям демократ Боб Менендес предложил внести поправку в проект оборонного бюджета США, предусматривающую широкие санкции против России на случай ее вторжения на Украину, сообщил портал Axios.

Санкции должны быть применены против высших российских должностных лиц, "участвующих в планировании или осуществлении вторжения", газопровода "Северный поток 2", крупных финансовых учреждений, "и многого другого", говорится в публикации.

Портал отмечает, что принятие поправки также предусматривает санкции против российских банков, государственных предприятий, работающих в сфере нефти, газа и полезных ископаемых, "что нанесло бы серьезный удар по российской экономике". Это означает введение санкций против любой компании или корпоративного должностного лица, участвующего в планировании или эксплуатации "Северного потока 2".

Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе в Twitterобратился к американским сенаторам с просьбой поддержать эту поправку "в последней отчаянной попытке заблокировать трубопровод", - говорится в сообщении портала.

"Украинские официальные лица утверждают, что остановка ввода трубопровода в эксплуатацию - это самый четкий из оставшихся путей к предотвращению российского вторжения", - пишет Axios.

Сенат должен рассмотреть проект оборонного бюджета после перерыва на День благодарения, который отмечается в текущем году 25 ноября.