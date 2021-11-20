Азербайджан и Россия обсудили перспективы сотрудничества в фармотрасли и в области санитарной авиации

Первый заместитель министра здравоохранения – временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев встретился с российской делегацией во главе с директором Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Министерства промышленности и торговли России Романом Чекушовым, говорится в сообщении Минздрава Азербайджана.
"В ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в фармацевтической отрасли, а также развитие взаимодействия в области санитарной авиации", - отмечается в сообщении.
Мусаев подчеркнул успешное сотрудничество между Азербайджаном и Россией во всех сферах, в том числе в медицине. Он также отметил, что в июле текущего года Баку посетил министр здравоохранения РФ, и в ходе визита между министерствами здравоохранения Азербайджана и России была подписана дорожная карта по развитию приоритетных направлений сотрудничества на 2021-2024 гг.
В свою очередь, представители российской делегации отметили успешное сотрудничество двух стран в фармацевтической индустрии. По их словам, сфера лекарственного обеспечения является одной из важнейших и социально значимых. Было также подчеркнуто, что своевременность оказания экстренной медицинской помощи - один из основных способов сохранения здоровья и жизни человека. Учитывая большой опыт стран в развитии санитарной авиации, представители делегации выразили заинтересованность в сотрудничестве и в этой сфере.
По итогам встречи стороны договорились о продолжении сотрудничества.
А.Салаева
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