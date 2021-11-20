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Здравоохранение 20.11.2021 12:57

В Австралии прошли связанные с COVID-19 антиправительственные протесты

Несколько тысяч человек вышли в субботу на улицы австралийских городов Мельбурн, Сидней, Брисбен, Перт и Аделаида на акции протеста против правительственной политики в сфере борьбы с COVID-19, сообщает издание The Guardian.

Больше всего протестующих собралось в Мельбурне - столице штата Виктория. Демонстранты шли от здания законодательного собрания штата, несли австралийские флаги и плакаты с лозунгами против вакцинации, локдаунов и политики премьера штата Дэниэла Эндрюса.

The Guardian уточняет, что протесты идут на фоне появления правительственного законопроекта, который расширил бы права премьера при объявлении режима чрезвычайной ситуации и режима эпидемии, а также права министра здравоохранения при принятии решений в сфере общественного здравоохранения. Премьер Эндрюс пытается добиться одобрения закона до истечения срока режима ЧС 15 декабря. Если закон не примут, отмечает The Guardian, правительство штата не будет иметь юридических полномочий издавать и проводить в жизнь предписания для контроля над пандемией COVID-19.

Газета отмечает, что на этой неделе недовольные оккупировали подходы к зданию парламента Виктории и протестовали против готовящихся законов. В понедельник толпа совершила инсценировку казни премьера Эндрюса, выстроив виселицу. Премьера изображала надувная кукла.

В субботу несколько тысяч демонстрантов также прошли через центральный деловой район Сиднея.

Демонстрации состоялись и в столице штате Квинсленд - Брисбене. Ранее депутат местного парламента Бриттани Лауга сообщала полиции о поступавших в ее адрес и в адрес других парламентариев угрозах. Она утверждала, что угрозы физической расправы звучали и в адрес местных врачей.

The Guardian напоминает, что антиправительственные протесты начались в штате Виктория еще в прошлом году, когда объектом критики были локдауны. В июле причиной недовольства объявлялись требования вакцинироваться против коронавируса, а в сентябре протесты подогрели недовольные работники строительной отрасли штата, деятельность которой останавливали на две недели.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]