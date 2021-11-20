Вспышка птичьего гриппа зафиксирована в Татарстане

Вспышка гриппа птиц выявлена в Татарстане впервые за долгое время, сообщила пресс-служба президента республики по итогам республиканского совещания в субботу.

"Несмотря на все профилактические меры, 19 ноября Татарстан также вошел в число регионов, пострадавших от этой инфекции. В Тукаевском районе на перепелиной ферме "КФХ Фролов" был выявлен очаг высокопатогенного гриппа птиц", - говорится в сообщении со ссылкой на главного государственного ветеринарного инспектора региона Алмаза Хисамутдинова.

На ферме уничтожены все 42 тыс. взрослых перепелок и 10 тыс. цыплят, а также 48 тыс. яиц и 171 килограмм мяса.

"Сегодня мы не должны допустить дальнейшего распространения инфекции. Владельцам личных подсобных хозяйств нужно начать забой птиц, которых они вырастили для собственных нужд", - заявил Хисамутдинов.

Он напомнил, что случаи гриппа птиц зафиксированы в шести соседних с Татарстаном регионах: в Саратовской, Самарской, Оренбургской и Кировской областях, Башкортостане и Удмуртии.

Грипп птиц - вирусное заболевание, поражающее сельскохозяйственных, синантропных и диких птиц, восприимчив к данному заболеванию и человек. Источником заражения являются не только больные, но и переболевшие птицы.