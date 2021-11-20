Семь эстонцев стали кандидатами в космонавты Европейского космического агентства

В число кандидатов в космонавты Европейского космического агентства (ЕКА) вошли семь граждан Эстонии, сообщил в субботу министр предпринимательства и инфотехнологий Андрес Сютть (Andres Sutt).
"В следующем году ЕКА отберет 4-5 новых космонавтов и 15 резервистов. Среди кандидатов семеро эстонцев", - сказал он в субботу порталу rus.postimees.ee, подводя итоги состоявшегося в пятницу в Порто заседания министров стран ЕКА.
По его словам, космическая политика и программа Эстонии до 2027 года определяют три основных направления: кибербезопасность, искусственный интеллект и инновации.
"Эстония может поделиться с ЕКА своими навыками в области развития государственных электронных услуг и, таким образом, помочь приблизить космические технологии к людям", - отметил Сютть.
На встрече министров рассматривались рекомендации ЕКА, как подготовить новые амбициозные программы для космоса в 2022 году, которые обеспечат конкурентоспособность Европы в космосе.
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