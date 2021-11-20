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СНГ 20.11.2021 14:36

Канадская компания Centerra Gold потеряла контроль над золотодобывающим рудником Кумтор в Кыргызстане - премьер

Золотодобывающий рудник Кумтор в Кыргызстане больше не принадлежит канадской компании Centerra Gold Inc., заявил в субботу глава кыргызского правительства Акылбек Жапаров.

"Несколько часов назад, поздно вечером, в пятницу 19 ноября по канадскому времени, после завершения биржевых торгов компания Centerra Gold Inc. приняла решение о признании того, что им больше не принадлежит национальное достояние кыргызского народа - месторождение Кумтор. Centerra Gold Inc. была вынуждена списать со своей балансовой стоимости $926 млн и отразить факт потери контроля над рудником Кумтор", - заявил Жапаров, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы правительства Кыргызстана.

Премьер подчеркнул, что решение было принято компанией Centerra Gold Inc. по требованию Комиссии по ценным бумагам канадской провинции Онтарио.

"Кыргызское правительство с самого первого дня призывало менеджмент компании Centerra Gold Inc. признать нанесение огромного ущерба природе и экономике нашей страны. Мы считаем, что международное сообщество скоро убедится в том, что речь не идет об ущемлении интересов инвесторов. Кабинет министров будет продолжать активно отстаивать верховенство закона и национальные интересы народа Кыргызстана", - добавил Жапаров.

18 мая пресс-служба кыргызского правительства сообщила о назначении внешнего управления на руднике. Временным внешним управляющим ЗАО "Кумтор голд компани" (КГК, оператор разработки золоторудного месторождения Кумтор, "дочка" канадской Centerra Gold Inc.) стал гражданин Кыргызстана и Канады Тенгиз Болтурук.

Кумтор - один из крупнейших золотых рудников в Центральной Азии, расположенный в Иссык-Кульской области на севере Кыргызстана в 60 км от границы с Китаем на высоте более 4 тыс. метров.

Рудник разрабатывало дочернее предприятие канадской компании Centerra Gold Inc. ЗАО "Кумтор Голд Компани". В мае власти Кыргызстана предъявили компании финансовые претензии на сумму более $3 млрд за нарушение экологического законодательства и ввели на руднике внешнего управляющего в лице Тенгиза Болтурука.

17 сентября Лондонская ассоциация рынка драгметаллов (London Bullion Market Association, LBMA) временно исключила кыргызскую государственную компанию "Кыргызалтын" из списка Good delivery list ("надежная поставка"). С этого дня вся продукция завода больше не будет считаться соответствующей стандарту.

Centerra Gold Inc. имеет активы в Северной Америке, Азии и других регионах. Крупнейшим активом компании является рудник Mount Milligan в Канаде. Кумтор также считался таковым. Головной офис компании находится в Торонто. Кыргызстан через государственное ОАО "Кыргызалтын" владеет почти 26% акций Centerra Gold Inc.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]