Канадская компания Centerra Gold потеряла контроль над золотодобывающим рудником Кумтор в Кыргызстане - премьер

Золотодобывающий рудник Кумтор в Кыргызстане больше не принадлежит канадской компании Centerra Gold Inc., заявил в субботу глава кыргызского правительства Акылбек Жапаров.
"Несколько часов назад, поздно вечером, в пятницу 19 ноября по канадскому времени, после завершения биржевых торгов компания Centerra Gold Inc. приняла решение о признании того, что им больше не принадлежит национальное достояние кыргызского народа - месторождение Кумтор. Centerra Gold Inc. была вынуждена списать со своей балансовой стоимости $926 млн и отразить факт потери контроля над рудником Кумтор", - заявил Жапаров, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы правительства Кыргызстана.
Премьер подчеркнул, что решение было принято компанией Centerra Gold Inc. по требованию Комиссии по ценным бумагам канадской провинции Онтарио.
"Кыргызское правительство с самого первого дня призывало менеджмент компании Centerra Gold Inc. признать нанесение огромного ущерба природе и экономике нашей страны. Мы считаем, что международное сообщество скоро убедится в том, что речь не идет об ущемлении интересов инвесторов. Кабинет министров будет продолжать активно отстаивать верховенство закона и национальные интересы народа Кыргызстана", - добавил Жапаров.
18 мая пресс-служба кыргызского правительства сообщила о назначении внешнего управления на руднике. Временным внешним управляющим ЗАО "Кумтор голд компани" (КГК, оператор разработки золоторудного месторождения Кумтор, "дочка" канадской Centerra Gold Inc.) стал гражданин Кыргызстана и Канады Тенгиз Болтурук.
Кумтор - один из крупнейших золотых рудников в Центральной Азии, расположенный в Иссык-Кульской области на севере Кыргызстана в 60 км от границы с Китаем на высоте более 4 тыс. метров.
Рудник разрабатывало дочернее предприятие канадской компании Centerra Gold Inc. ЗАО "Кумтор Голд Компани". В мае власти Кыргызстана предъявили компании финансовые претензии на сумму более $3 млрд за нарушение экологического законодательства и ввели на руднике внешнего управляющего в лице Тенгиза Болтурука.
17 сентября Лондонская ассоциация рынка драгметаллов (London Bullion Market Association, LBMA) временно исключила кыргызскую государственную компанию "Кыргызалтын" из списка Good delivery list ("надежная поставка"). С этого дня вся продукция завода больше не будет считаться соответствующей стандарту.
Centerra Gold Inc. имеет активы в Северной Америке, Азии и других регионах. Крупнейшим активом компании является рудник Mount Milligan в Канаде. Кумтор также считался таковым. Головной офис компании находится в Торонто. Кыргызстан через государственное ОАО "Кыргызалтын" владеет почти 26% акций Centerra Gold Inc.
Азербайджан согласился на встречу Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Брюсселе – МИД
Глава Минобороны Азербайджан созвал служебное совещание
"Узбекнефтегаз" согласовал с ВЭБ и "Газпромбанком" условия кредита более чем на $250 млн
Семь эстонцев стали кандидатами в космонавты Европейского космического агентства
В Узбекистане открыт крупнейший в Центральной Азии склад вакцин
В Чехии второй раз за неделю выявлен максимум случаев COVID-19
Azlahiye Inshaat подготовит проектную документацию центра DOST в Масаллы
ИВ Гобустана направит свыше 590 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гейчая направит 630 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
NEQSOL Holding поддержал Азербайджанский инвестиционный и культурный саммит
Студенты Бакинской высшей школы нефти стали победителями международной научной конференции
Банк Республика поддержал семьи шехидов и ветеранов в рамках программы самозанятости!
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог