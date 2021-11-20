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Внешняя политика 20.11.2021 14:53

Азербайджан согласился на встречу Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Брюсселе – МИД

В Министерстве иностранных дел Азербайджана прокомментировали информацию о возможной встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна "на полях" саммита Восточного партнерства в Брюсселе.

"Как известно, 19 ноября президент Европейского совета Шарль Мишель провел телефонные разговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном и предложил организовать встречу лидеров двух стран 15 декабря в рамках саммита Восточного партнерства. Азербайджанская сторона всегда открыта для политического диалога и приветствует контакты такого рода. В этой связи Азербайджан дал согласие на предложение президента Европейского совета организовать встречу лидеров двух стран при посредничестве ЕС", - сказала начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Она также отметила, что позиция Азербайджана относительно реалий постконфликтного периода неоднократно озвучивалась президентом республики, в том числе на международных платформах.

"В этой связи мы считаем, что саммит в Брюсселе и встреча, которая состоится в рамках данного мероприятия, создаст дополнительные возможности", - подчеркнула Абдуллаева.

А.Салаева

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]