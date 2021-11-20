Азербайджан согласился на встречу Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Брюсселе – МИД

В Министерстве иностранных дел Азербайджана прокомментировали информацию о возможной встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна "на полях" саммита Восточного партнерства в Брюсселе.
"Как известно, 19 ноября президент Европейского совета Шарль Мишель провел телефонные разговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном и предложил организовать встречу лидеров двух стран 15 декабря в рамках саммита Восточного партнерства. Азербайджанская сторона всегда открыта для политического диалога и приветствует контакты такого рода. В этой связи Азербайджан дал согласие на предложение президента Европейского совета организовать встречу лидеров двух стран при посредничестве ЕС", - сказала начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.
Она также отметила, что позиция Азербайджана относительно реалий постконфликтного периода неоднократно озвучивалась президентом республики, в том числе на международных платформах.
"В этой связи мы считаем, что саммит в Брюсселе и встреча, которая состоится в рамках данного мероприятия, создаст дополнительные возможности", - подчеркнула Абдуллаева.
А.Салаева
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