В Азербайджане зафиксировано снижение новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 1 тыс. 763 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 572 тыс. 085, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 2 тыс. 233 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 20 человек (накануне - 28). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 7 тыс. 599 человек.

От COVID-19 вылечились 535 тыс. 674 человека, в том числе 2 тыс. 499 - за сутки.

В настоящее время на лечении и карантине находятся 28 тыс. 812 человек.

За сутки медики провели 13 тыс. 271 тест на коронавирус против 12 тыс. 925 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 5 млн 431 тыс. 440 тестов на COVID-19.

А.Салаева