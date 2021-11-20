Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9305 RUR   0.0233 GBR   2.2925 TRY   0.1528

Цена на нефть

18.11 $/bbl   WTI 79.01 0.65 Brent 81.24 0.96

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 20.11.2021 17:29

Лавров обсудит с главой МИД Ливана ситуацию в стране и возвращение сирийских беженцев

Обстановку в ближневосточном регионе, сирийский вопрос и ситуацию в Ливане планируют обсудить на переговорах в Москве министры иностранных дел России и Ливана Сергей Лавров и Абдалла Бу Хабиб, сообщает сайт МИД РФ.

"В ходе переговоров состоится заинтересованный обмен мнениями по актуальным аспектам международной и региональной проблематики с акцентом на развитие обстановки в самом Ливане. Значительное внимание планируется уделить ситуации в Сирии и вокруг нее, включая проблему возвращения сирийских беженцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что будет затронута тематика ближневосточного мирного урегулирования.

В ведомстве отметили, что министры также планируют предметно обсудить комплекс вопросов российско-ливанского взаимодействия в различных областях, включая перспективы наращивания торгово-экономического партнерства и расширения гуманитарных связей. В МИД подчеркнули, что отношения Ливана и РФ носят дружественный характер.

В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что Россия неизменно выражает приверженность суверенитету Ливана. "Подчеркиваем важность сохранения гражданского мира в Ливане, решения всех острых вопросов национальной повестки дня в рамках конструктивного диалога на основе взаимного согласия всех ведущих политических и конфессиональных групп этой страны и недопустимость внешнего вмешательства в ее внутренние дела", - говорится в сообщении.

В МИД РФ также сообщили, что поддерживают усилия ливанского правительства во главе с премьером Наджибом Микати, направленные на создание "необходимых условий для скорейшего вывода страны из переживаемого ей глубокого социально-экономического кризиса и обеспечение эффективного функционирования государственной системы в соответствии с конституцией Ливана".

"Призываем ливанские политические силы и далее проявлять высокую степень ответственности и готовности к компромиссам, руководствуясь общенациональными интересами", - добавили в МИД РФ.

Министр иностранных дел и по делам эмигрантов Ливанской Республики Абдалла Бу Хабиб будет находиться в Москве с рабочим визитом 20-23 ноября. Предстоящая встреча с Лавровым - первая с момента назначения в сентябре 2021 года Бу Хабиба на пост главы ливанского внешнеполитического ведомства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]