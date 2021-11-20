Лавров обсудит с главой МИД Ливана ситуацию в стране и возвращение сирийских беженцев

Обстановку в ближневосточном регионе, сирийский вопрос и ситуацию в Ливане планируют обсудить на переговорах в Москве министры иностранных дел России и Ливана Сергей Лавров и Абдалла Бу Хабиб, сообщает сайт МИД РФ.

"В ходе переговоров состоится заинтересованный обмен мнениями по актуальным аспектам международной и региональной проблематики с акцентом на развитие обстановки в самом Ливане. Значительное внимание планируется уделить ситуации в Сирии и вокруг нее, включая проблему возвращения сирийских беженцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что будет затронута тематика ближневосточного мирного урегулирования.

В ведомстве отметили, что министры также планируют предметно обсудить комплекс вопросов российско-ливанского взаимодействия в различных областях, включая перспективы наращивания торгово-экономического партнерства и расширения гуманитарных связей. В МИД подчеркнули, что отношения Ливана и РФ носят дружественный характер.

В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что Россия неизменно выражает приверженность суверенитету Ливана. "Подчеркиваем важность сохранения гражданского мира в Ливане, решения всех острых вопросов национальной повестки дня в рамках конструктивного диалога на основе взаимного согласия всех ведущих политических и конфессиональных групп этой страны и недопустимость внешнего вмешательства в ее внутренние дела", - говорится в сообщении.

В МИД РФ также сообщили, что поддерживают усилия ливанского правительства во главе с премьером Наджибом Микати, направленные на создание "необходимых условий для скорейшего вывода страны из переживаемого ей глубокого социально-экономического кризиса и обеспечение эффективного функционирования государственной системы в соответствии с конституцией Ливана".

"Призываем ливанские политические силы и далее проявлять высокую степень ответственности и готовности к компромиссам, руководствуясь общенациональными интересами", - добавили в МИД РФ.

Министр иностранных дел и по делам эмигрантов Ливанской Республики Абдалла Бу Хабиб будет находиться в Москве с рабочим визитом 20-23 ноября. Предстоящая встреча с Лавровым - первая с момента назначения в сентябре 2021 года Бу Хабиба на пост главы ливанского внешнеполитического ведомства.