В Азербайджане 44,5% населения полностью привито от COVID-19

В Азербайджане свыше 4,5 млн человек получили две дозы вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 и считаются полностью привитыми, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

По данным на 20 ноября, одну дозу вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 получили 5 млн 047 тыс. 093 человека, две дозы - 4 млн 519 тыс. 516 человек.

Кроме того, бустерные дозы вакцины против COVID-19 получили 700 тыс. 569 человек.

Общее число сделанных доз составляет 10 млн 267 тыс. 178.

Население Азербайджана на 1 октября 2021 года составляло 10 млн 147 тыс. 380 человек. Таким образом, по состоянию на 20 ноября полностью привито 44,5% населения страны.

Вакцинация в Азербайджане стартовала 18 января 2021 года и носит добровольный характер. Вакцинацию в стране планируется провести поэтапно в 2021-2022 гг.

В настоящее время в Азербайджане при вакцинации используются вакцины CoronaVac, AstraZeneca, "Спутник V" и Pfizer.

А.Салаева